أنجولا تفوز على موريتانيا 2/3 وتقترب من الصعود

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح منتخب أنجولا في تحقيق الفوز على موريتانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

جاءت المباراة جيدة المستوى بين المنتخبين حيث سيطر على معظم فترات المباراة، بينما اعتمد المنافس على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

تقدم منتخب أنجولا بالهدف الأول عن طريق جيلسون دالا في الدقيقة 30، وتعادل منتخب موريتانيا في الدقيقة 43 عن طريق سيدي بونا عمار، وعاد نفس اللاعب جيلسون دالا وتقدم مرة أخرى لمنتخب أنجولا في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 53 عزز منتخب أنجولا التقدم عن طريق جلبيرتو بالهدف الثالث، وقلص أبو بكرٍ كويتا النتيجة لمنتخب موريتانيا بالهدف الثاني في الدقيقة 58.

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