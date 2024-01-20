الجزائر ثالثا".. ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
انتهت مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية 2023، بمواجهة موريتانيا وأنجولا والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-2.
وعلى الجانب الآخر، استمر منتخب الجزائر في تقديم مستوياته الضعيفة في البطولة بالتعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2-2 بالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
ونستعرض لكم ترتيب المجموعة الرابعة بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية.
1.أنجولا - 4 نقاط
2.بوركينا فاسو - 4 نقاط
3.الجزائر - نقطتين
4.موريتانيا - دون نقاط
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