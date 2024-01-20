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الزمالك يكتفى غدا بتدريبات استشفائية

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ياسر رشاد - القاهرة - بعد الخساره من الوحده بثلاثيه

السبت 20/يناير/2024 - 11:00 م 1/20/2024 11:00:02 PM
الزمالك خسر من الوحده بثلاثيه

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال الاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية غداً الأحد بفندق الإقامة بعد خوض لقاء الوحدة الإماراتي اليوم في إطار بطولة نادي الوحدة الودية.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير الجاري على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث.
ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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