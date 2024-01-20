تونس تتعادل مع مالي بهدف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل على مجريات الشوط الأول بين تونس ومالي بهدف في المواجهة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم أفريقيا.

تقدم منتخب مالي أولا عبر اللاعب سيناكو في الدقيقة 10 وتعادل في الدقيقة 20 حمزة رفيعة لمنتخب نسور قرطاج.

وخسر منتخب تونس مباراة الجولة الأولى أمام ناميبيا بهدف دون رد، بينما مالي يتصدر الترتيب برصيد 3 نقاط بالفوز على جنوب إفريقيا.

ويشهد تشكيل الأساسي منتخب تونس أمام مالي، غياب الظهير الأيسر علي معلول المحترف ضمن صفوف الأهلي.

تشكيل تونس أمام مالي

حراسة المرمي: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: وجدي كشريدة، علي العابدي، ياسين مرياح ومنتصر الطالبي.

خط الوسط: عيسي العيدوني، إلياس السخيري، أنيس بن سليمان وحمزة رفيع.

خط الهجوم: إلياس العاشوري ويوسف المساكني.