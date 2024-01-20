تعرف على قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي في اجتماعه اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - عقد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، اجتماعا عصر اليوم، السبت، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص النادي.

جاءت قرارات المجلس خلال اجتماع اليوم كالآتي..

تشكيل لجنة عليا لإدارة ترتيبات الاحتفال بمئوية النادي تضم الدكتور عبد المنعم عمارة، والمهندس محمود عثمان، ونواب المحافظة في مجلسي الشعب والشورى، وممثل عن هيئة قناة السويس، وممثل عن جامعة قناة السويس، وممثل عن محافظة الإسماعيلية، وممثل عن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا في هذا الشأن وتشكيل لجان نوعية تنفيذية لإدارته.

تحويل التقرير المقدم من اللجنة الإدارية ( ممثلي مديرية الشباب والرياضة – القائم بعمل المدير التنفيذي بالنادي والمدير المالي ) – الجهاز المركزي للمحاسبات – تقرير لجنة التفتيش بوزارة الشباب والرياضة ضد مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس يحيى الكومي إلى النيابة العامة.

تحويل موضوع اللاعب نور الزمان الزموري للنيابة العامة نظرا لإهمال اللجنة المؤقتة في اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الموضوع مما كبد النادي مبلغ وقدرة 592363 دولار ومبلغ وقدرة 25200 جنية مصري بحكم نهائي.

بث برنامج خاص بالنادي لمدة ساعتين أسبوعيا على قناة صدى البلد بداية من يوم 9 فبراير المقبل مقابل حصول النادي على عائد مادي نظير إعلانات خاصة به في البرنامج.

تكليف الأستاذ أحمد فهيم باتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة شكوى اللاعب الفلسطيني سعدو عبد السلام ضد النادي في فيفا.

تكليف الأستاذ أحمد فهيم باختيار المحامي الدولي لاتخاذ إجراءات الطعن على قرار فيفا لصالح اللاعب التونسي فراس شواط بتغريم النادي 902 ألف دولار والذي ورد إلى النادي اليوم.

طرح مزايدة عامة لاستغلال منطقة كافيتيريا رضا والمنطقة خلف فندق اللاعبين للاستثمار.

حصول المجلس على موافقة وزير الشباب والرياضة بإنشاء ملعب متعدد أكليرك مضاء طبقا لما تم الاتفاق عليه مع السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة.

طرح مزايدة محدودة بنظام المظاريف المغلقة لإنشاء أكاديميات تحمل اسم النادي في جميع محافظات الجمهورية ورعاية بعض فرق الناشئين.

الموافقة على التعاقد مع اللاعب محمد أحمد خطاري حسن إسماعيل مواليد (2004) بقطاع الناشئين لمدة خمسة مواسم.

الموافقة على التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن شعبان مواليد (2005) بقطاع الناشئين لمدة. خمسة مواسم.

الموافقة على التعاقد مع اللاعب حمادة صلاح مسلم علي مواليد (2005) بقطاع الناشئين لمدة خمسة مواسم.