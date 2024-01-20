اخبار الرياضه

صلاح محسن يصدر بيانا لتوضيح أزمة التسريبات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيانا اعتذر خلاله لجماهيره عن التسريبات التي تمت عبر صفحته الرسمية بموقع انستجرام وشهدت محادثات مع بعض الفتيات.

وقال صلاح محسن في بيانه إنه لم يكن مسيطراً على حسابه بموقع انستجرام وتم فبركة محادثات لتشويه صورته والقضاء على مستقبله الكروي من جانب زوجته رداً على بعض الخلافات الأسرية بينهما.

وأكد أنه لن يتحدث عن أمور تطال أم أولاده ولكنه انفصل منذ أسابيع عنها بشكل رسمي.

وأشار إلى أنه يركز في تدريباته منذ فترة طويلة ولديه حالة من التركيز على مستقبله.

 

5cf2baddd9.jpg
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا