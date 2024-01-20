صلاح محسن يصدر بيانا لتوضيح أزمة التسريبات

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيانا اعتذر خلاله لجماهيره عن التسريبات التي تمت عبر صفحته الرسمية بموقع انستجرام وشهدت محادثات مع بعض الفتيات.

وقال صلاح محسن في بيانه إنه لم يكن مسيطراً على حسابه بموقع انستجرام وتم فبركة محادثات لتشويه صورته والقضاء على مستقبله الكروي من جانب زوجته رداً على بعض الخلافات الأسرية بينهما.

وأكد أنه لن يتحدث عن أمور تطال أم أولاده ولكنه انفصل منذ أسابيع عنها بشكل رسمي.

وأشار إلى أنه يركز في تدريباته منذ فترة طويلة ولديه حالة من التركيز على مستقبله.