رد صادم من رياض محرز على الانتقادات الموجهة لـ منتخب الجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - رد رياض محرز لاعب فريق الأهلي السعودي و منتخب الجزائر على الانتقادات التي تعرض لها محاربو الصحراء وصافرات الاستهجان بعد التعادل مع بوركينا فاسو اليوم في كأس أمم أفريقيا.

وسقط منتخب الجزائر في فخ التعادل للمباراة الثانية على على التوالي في دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا على يد بوركينا فاسو اليوم في الجولة الثانية على ملعب استاد السلام.

محرز يرد على الانتقادات

وقال رياض محرز في تصريحاته عقب المباراة ردًا على الانتقادات التي يتعرض لها المنتخب: " جميع الاشخاص الذين يتحدثون من خلف اجهزتهم لا يهموننا ولا نستمع لهم ".

وأضاف نجم الأهلي السعودي: " أفريقيا ليست عبارة عن مراوغة 3 أو 4 لاعبين ، بالنسبة لي من المؤكد أنهم يراقبوني أكثر قليلاً من اللاعبين الأخرين، لدي حرية أقل من الآخرين ".

وكان منتخب الجزائر قد تعادل في الجولة الأولى مع أنجولا، ليصبح رصيد محاربو الصحراء نقطتين ليبقى في المركز الثالث بالمجموعة، بينما يأتي منتخبي أنجولا وبوركينا فاسو في المركزين الأول والثاني برصيد 4 نقاط لكل منهما ولكن بفارق الأهداف بينهم.