الوحدة الإماراتي يقسو على الزمالك بثلاثية في بطولة أبوظبي الودية

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى الفريق الأول لنادي الزمالك خسارة ثقيلة من الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في البطولة الودية التي تقام في مدينة أبوظبي الإماراتية.

ولم يقدم فريق الزمالك الأداء المنتظر خاصة في الشوط الثاني، الذي سيطر عليه الوحدة وأحرز ثلاثة أهداف.

تقدم الوحدة بالهدف الأول في الدقيقة 47، عن طريق منصور المنهالي الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لترتطم في القائم الأيمن وتمر لداخل الشباك، وفي الدقيقة 73، أضاف زيلمخان باكاييف الهدف الثاني من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

واختتم فريق الوحدة الأهداف عن طريق أحمد نور الله بعدما استغل خطأ دفاعي من لاعبي الزمالك وانفرد بالحارس محمد عواد، وفي الدقيقة 87 قلص محمد أشرف روقا النتيجة للزمالك بهدف.

وبهذه النتيجة يلتقي فريق الزمالك مع أم صلال القطري من أجل تحديد صاحب المركز الثالث في البطولة يوم الأربعاء المقبل.

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