بعد الفوز على الكاميرون.. نقل أليو سيسيه إلى المستشفى لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نقل أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال إلى المستشفى، بعد مباراة الفوز على الكاميرون بنتيجة 3-1، أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

وكشفت قناة "كانال بلس إفريقيا" الفرنسية، أنه تم نقل مدرب منتخب السنغال للمستشفى لشعوره بالإعياء، ولا يزال متواجد هناك بعد 18 ساعة من نقله لإجراء فحوصات طبية.

ويختتم منتخب السنغال مبارياته بدور المجموعات يوم الثلاثاء المقبل، عندما يلاقي نظيره عينيا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

اقرأ أيضًا:

تغطية اليوم الثامن: أخبار وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية حتى الآن