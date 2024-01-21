تونس تدخل منتخب الـ100 في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل حمزة رفيعة لاعب منتخب تونس هدف التعادل في مرمى مالي، في الدقيقة 20 من زمن شوط المباراة الأول، في المباراة الجارية الآن ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وبهذا الهدف، وصل منتخب تونس إلى الهدف رقم 100 في تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويصبح فريق تونس سادس منتخب يصل إلى الهدف 100 في تاريخ أمم أفريقيا، بعد مصر، كوت ديفوار، نيجيريا، الكاميرون وغانا.

ويقع نسور قرطاج في المجموعة الخامسة بجانب مالي، ومنتخب ناميبيا وجنوب أفريقيا.

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