بيبو: توقيت معسكر الأهلي بالإمارات مثالي

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد خالد بيبو ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، بتوقيت وأجواء معسكر الفريق بالإمارات الذي انطلق أمس السبت.

وتمنى بيبو أن يحقق اللاعبين أكبر قدر من الاستفادة بالمعسكر الحالي خصوصا عناصر الشباب والناشئين الذين ضمهم مارسيل كولر المدير الفني.

وأضاف بيبو أن كولر اختار عددا من عناصر الناشئين للتواجد ضمن المعسكر وهم: معتز محمد وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد طعيمة وإبراهيم عبد الحكيم، ومازن أسامة وإسلام عبد الله وعبد الجواد عبد الرحمن وحازم جمال وعبد الرحمن خالد "فارس".

واستكمل: «كل عناصر القطاع مبشرة، ولكن وجود هذه المجموعة بالعدد الكبير مع الفريق الأول بمعسكر مغلق هي فرصة مميزة لهم لإثبات أنفسهم، خصوصا أن الفريق يخوض وديتين خلال فترة المعسكر».

وأشاد بيبو بحالة التركيز لدى كل اللاعبين، متمنيا أن يحقق الجهاز الفني أكبر قدر من الاستفادة من معسكر الفريق بالإمارات.