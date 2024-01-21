مفاجأة مدوية في عودة رمضان صبحي إلى الاهلي.. إعلامي يفجرها

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية بشأن احتمالية عودة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، إلى النادي الاهلي من جديد رغم الأزمة الأخيرة.

ويعد رمضان صبحي من ناشئي النادي الاهلي، قبل أن يقرر الرحيل والانتقال إلى بيراميدز، ويشعل أزمة مع جماهير المارد الأحمر، بسبب العلاقات المضطربة بين الناديين.

وقال شوبير في تصريحاته عن عودة رمضان صبحي في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الأحد:” رمضان صبحي لديه الرغبة في العودة إلى النادي الاهلي في ظل رغبته في ترك نادي بيراميدز لخوض تجربة جديدة “.

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وأضاف شوبير:” لكن الاهلي حتى الآن لا يفكر في اللاعب، في عالم كرة القدم كل شيء وارد، ومين كان يتوقع تعاقد الاهلي مع إمام عاشور “.

وواصل:” الاهلي لم يفاوض رمضان صبحي حتى الآن، ولكن أنا بقولكوا كل شيء وارد، لا أقول أن هناك مفاوضات بين الاهلي ولاعب بيراميدز ولكن أنا بقول كل شيء وارد في المفاوضات بشأن عودة رمضان للأهلي مرة تاني بعد القصة القديمة “.