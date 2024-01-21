أن بي ايه: ثاندر يسقط تمبروولفز في ملعبه

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : سجل الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر 11 من نقاطه الـ33 في الربع الأخير، ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر الى اسقاط مينيسوتا تمبروولفز في ملعبه 102 97 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، حاسماً بذلك الموقعة المرتقبة بين أفضل فريقين في المنطقة الغربية.

وساهم جايلين وليامس أيضاً في هذا الفوز الذي جعل ثاندر على بعد مباراة واحدة من تمبروولفز في صراعهما على صدارة المنطقة، بتسجيله 20 نقطة، فيما أضاف تشيت هولمغرن 15 ضد فريق مسقط رأسه الذي كان متقدماً بفارق 11 في مستهل الربع الأخير لكنه مني في النهاية بهزيمته الثالثة من أصل 20 مباراة خاضها على أرضه حتى الآن.

وخرج ثاندر منتصراً من هذه المواجهة بفضل دفاعه وليس هجومه إذ بلغت نسبة نجاحه في التسديد 39.5 بالمئة فقط، لكنه أجبر مضيفه على الاكتفاء بتسجيل 14 نقطة فقط في الربع الأخير وبثلاث سلات فقط من أفضل 13 تسديدة.

وقال مدرب ثاندر مارك دايغنولت إنه "من الجيد الدفاع بهذه الطريقة، لكن من السيء جداً أن تكون بهذا التواضع في التسديد. عانينا الأمرين لتخطيهم. لقد لعبوا بشكل دفاعي رائع في الشوط الثاني".

وكان أنتوني أدواردز والدومينيكاني كارل أنتوني تاونز أفضل لاعبي تمبروولفز بعدما سجل كل منهما 19 نقطة، وأضاف ناز ريد 18 من دون أن يكون ذلك كافياً لمنح أصحاب الأرض فوزهم الخامس توالياً في سلسلة سمحت لهم باستعادة الصدارة من ثاندر بعدما تنازلوا عنها قبل ذلك نتيجة خسارتهم أربع من أصل ست مباريات.

وقال تاونز "اعتقدت أننا منحنا أنفسنا فرصة (للفوز) في أواخر اللقاء لكننا ببساطة لم نجد اليوم طريقنا الى الفوز. نجحوا في التسجيل عندما كانوا بحاجة الى ذلك. كل الاحترام لهم. علينا الآن أن نصل الى حلول في مباراتنا التالية".

وكالعادة، عانى تمبروولفوز من مشكلة خسارة الكرة (تورن أوفر) التي أدت الى 28 نقطة لصالح ثاندر الذي حسم اللقاء في الدقائق الأخيرة حين سجل 24 نقطة مقابل 10 فقط لمضيفه.

وفي ديترويت، تألق داميان ليلارد بتسجيله 45 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة ليقود فريقه ميلووكي باكس الى الفوز على مضيفه الجريح بيستونز 141 135، في لقاء برز خلاله أيضاً اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيله 31 نقطة مع 10 متابعات و9 تمريرات حاسمة لكنه أخفق في 11 رمية حرة من أصل 22.

وبفوزه التاسع والعشرين في 42 مباراة، عزز باكس مركزه الثاني في المنطقة الشرقية بفارق نصف مباراة فقط أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي حقق انتصاره الخامس توالياً بتغلبه على مضيفه تشارلوت هورنتس 97 89.