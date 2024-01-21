شبانة : على فيتوريا ولاعبيه مراجعة أنفسهم .. حصلوا على دعم الجميع

ياسر رشاد - القاهرة - شدد الإعلامي محمد شبانة أن منتخب مصر حصل على كل الدعم والإمكانيات الكبيرة للظهور بشكل أفضل خلال كأس الأمم الإفريقية وبالرغم من هذا لم يصل الأداء إلى المستوى المأمول.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه بإستثناء الثلاثي مصطفى محمد وموموش وتريزيجيه لم يقدم أي لاعب في المنتخب المستوى المتوقع منه.

وأكمل شبانة بأن لاعبو المنتخب بحاجة لإثبات الذات أمام أنفسهم قبل الجماهير.. مشيرا إلى أن فيتوريا قدم واحدة من أسوء نسخ الفراعنة في الكان الإفريقي.

في سياق متصل واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته - بملعب جاردان بواتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان استعدادا لمواجهة منتخب كاب فيردي.

وتقام مباراة مصر ضد الرأس الأخضر، غد، الإثنين 22 يناير 2024، في ثالث مواجهاته بدور مجموعات كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق صافرة مباراة مصر والرأس الأخضر، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويعاني المنتخب المصري خلال المباراتين الماضيتين، حيث تعادل مع موزمبيق بنتيجة 2/2، بينما تعادل أيضًا أمام غانا بنفس النتيجة.

في المقابل، حقق الرأس الأخضر الفوز في مباراتيه أمام غانا وموزمبيق، لينجح في الصعود للدور ثمن النهائي من البطولة.

وأسندت مهمة حكم مباراة مصر والرأس الأخضر إلى الحكم التشادي محمد الحاج اللاهو، ويعاونه في تقنية الفيديو الحكم الجنوب إفريقي توم أبو نجيل".