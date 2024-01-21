ساديو ماني يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح بعد إصابته

ياسر رشاد - القاهرة - وجه النجم السنغالي ساديو ماني رسالة خاصة للنجم المصري محمد صلاح، وذلك بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مباراة غانا الأخيرة، التي أقيمت بالجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال ماني عبر عبر فيديو نشرته قناة أون سبورتس: "أشعر بالحزن تجاه محمد صلاح، لأن الإصابات جزء من كرة القدم، وبالتأكيد هو يرغب ويحاول مساعدة زملائه، لكن الإصابة شيء خارج عن إرادته".

وأضاف: "للأسف هو يجب عليه أن يتعامل مع هذا الوضع، أشعر بما يشعر به حاليًا وأنا حزين من أجله، لأنني تعرضت لمثل هذه الإصابة قبل المونديال بأسبوع".

تفاصيل إصابة محمد صلاح في مباراة غانا

أعلن منتخب مصر لكرة القدم مدة غياب محمد صلاح، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة غانا، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل.

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل مع نظيره منتخب غانا، بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان منتخب مصر بدأ مشواره في البطولة بتعادل إيجابي مع موزمبيق بهدفين لكل منهما، يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر غدًا الإثنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وذلك في تمام العاشرة مساءً.