بعد أزمة التسريبات.. صلاح محسن يوجه ضربة جديدة لجماهير الاهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن قرار ناري اتخذه صلاح محسن نجم النادي الاهلي، للرحيل عن الفريق في الفترة المقبلة، بعد خروجه من حسابات مارسيل كولر.

وأكد شوبير أن مصير صلاح محسن أصبح خارج النادي الاهلي في الفترة المقبلة، وأن السويسري مارسيل كولر أبعد اللاعب عن حساباته تمامًا.

وفي تصريحاته الإذاعية صباح اليوم الأحد، أكد شوبير أن صلاح محسن يخطط للانتقال إلى الزمالك، وقال:” اللاعب يرغب فى الانتقال للزمالك والنادى الأبيض لا يمانع وقالوا له خلص نفسك مع الاهلى وتعالى “.

وأضاف شوبير:” اللاعب بدأ محاولات أنه يزهق المسئولين فى الاهلى، وهى نفس المحاولات التي قام بها مع مسئولى مودرن فيوتشر بعدما كان قريبا من اللعب للفريق، ولكن مسئولى مودرن فيوتشر تراجعوا بسبب تصرفاته وقالوا إحنا نادى كبير ومحدش يعمل معانا كدا”.

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ويأتي هذا بعد الأزمة الأخيرة التي شهدتها الساحة في الساعات الأخيرة، بعد تسريبات تخص صلاح محسن، والتي نشرتها زوجته على منصات التواصل الاجتماعي.