جيرونا في مهمة صعبة أمام إشبيلية اليوم للحفاظ علي صدارة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق جيرونا لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره فريق إشبيلية، ضمن منافسات الجولة 21 من منافسات الدوري الاسباني.

ويدخل إشبيلية المباراة مفتقدا للثقة بعدما خسر آخر ثلاث مواجهات بالدوري الإسباني، وسيكون الفريق بحاجة لبذل أقصى جهد في النصف الثاني من الموسم من أجل تفادي الهبوط.

موعد مباراة جيرونا وإشبيلية اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة جيرونا وإشبيلية مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة اشبيلية وجيرونا عبر قناة بي ان سبورت 3 اتش دي بتعليق منتصر الازهري.

يحتل جيرونا المركز الأول برصيد 49 نقطة، ويتطلع لتحقيق الانتصار والابتعاد عن منافسيه.

تشكيل إشبيلية المتوقع لمواجهة جيرونا

حراسة المرمى: نيلاند.

خط الدفاع: أكونا- جوديلج- سيرجيو راموس- خيسوس نافاس.

خط الوسط: راكيتيتش- سو- سوماري

خط الهجوم:أوكامبوس- النصيري- دودي لوكيباكيو.