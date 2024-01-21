موعد مباراة يوفنتوس وليتشي بالدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره ليتشى، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي بالموسم الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي، ويحتضنها ملعب “فيا دل ماري”.

موعد مباراة يوفنتوس وليتشى في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة ليتشى ويوفنتوس فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، الحادية عشر الا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الحالي.

ترتيب يوفنتوس وليتشى في الدوري الإيطالي

يحتل يوفنتوس المركز الثاني وصافة الدوري الايطالي بآداء قوي خلال هذا الموسم برصيد 49 نقطة خلفًا للإنتر المتصدر برصيد 51 نقطة، وبينهما نقطتان، فيما يأتي ليتشى فى المركز الـ13 بمسابقة الكالتشيو برصيد 21 نقطة فقط.

ويسعى يوفنتوس، بقيادة ماسيمليانو أليجرى، لتحقيق الفوز من أجل انتزاع صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت، حيث يغيب إنتر ميلان، لانشغاله بنهائي السوبر الايطالي أمام نابولي.