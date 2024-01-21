دوري أبطال أفريقيا .. موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام بطل الجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لخوض مواجهة الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، أمام شباب بلوزداد بطل الجزائر على ملعبه ، بعد أن انتهى لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالتعادل السلبي.





ويخوض الأهلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط ، بينما يأتي يانج أفريكانز وصيفًا بالرصيد ذاته ، وبلوزداد ثالثًا بـ 4 نقاط ، وفريق ميدياما الغاني رابعًا وأخيرًا بالرصيد ذاته.

ويلتقي الأهلي بطل الجزائر أحد يومي 17 أو 18 من شهر فبراير المقبل.

مصر في أمم أفريقيا ..

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره الرأس الأخضر في تمام العاشرة مساء غد الإثنين ، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وضمت القائمة النهائية التي يخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية ، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.