كابتن سلة الأهلي : الروح العالية سر التفوق على الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - علق سيف سمير، كابتن الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي على فوز فريقه بالأمس أمام الزمالك في الدوري واستمرار سلسلة التفوق ، مشيرًا إلى أن الفريق قدم مباراة قوية وبروح عالية كانت السبب في تحقيق الفوز على الزمالك بملعبه، ضمن منافسات بطولة الدوري.



وأوضح كابتن سلة الأهلي أن الفريق دخل المباراة من أجل الفوز فقط، ولكن بداية المباراة كانت غير موفقة، وتقدم الزمالك في البداية، وفي الثواني الأخيرة من المباراة نجحنا في تحويل النتيجة وتحقيق فوز غال.

وأضاف سيف أنهم سوف يستعدون بقوة للمباريات المقبلة من أجل مواصلة المشوار نحو الحفاظ على لقب الدوري.

واختتم تصريحاته أن الجميع التزم بتعليمات الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق، مما أدى للظهور بأداء جيد أمام الزمالك وتحقيق الفوز.

مصر في أمم أفريقيا ..

على صعيد منافسات أمم أفريقيا ، يستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره الرأس الأخضر في تمام العاشرة مساء غد الإثنين ، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وضمت القائمة النهائية التي يخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق ، كلا من : محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.