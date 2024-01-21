موقف يوسف أوباما من المشاركة مع الزمالك أمام أم صلال القطري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الوسط لمباراة أم صلال القطري المقبلة في بطولة الوحدة الودية المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.



وكان اللاعب غاب عن الزمالك في لقاء الوحدة الإماراتي الذي أقيم مساء أمس السبت على ستاد آل نهيان، بسبب معاناته من إجهاد عضلي مما دفع الجهاز الفني لإراحته.



وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن أوباما سيكون جاهزاً لمباراة أم صلال المقبلة بصورة طبيعية، ومن المقرر أن يشارك في تدريب الفريق غداً الاثنين.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال الاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية اليوم الأحد بفندق الإقامة بعد خوض لقاء الوحدة الإماراتي اليوم في إطار بطولة نادي الوحدة الودية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير الجاري على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.