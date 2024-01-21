أمم أفريقيا.. تشكيل منتخب المغرب الرسمي لمواجهة الكونغو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويبحث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للتأهل إلي دور الـ 16 من البطولة، وذلك بعدما فاز في الجولة الأولي علي منتخب تنزانيا بثلاثية.

تشكيل منتخب المغرب لمواجهة الكونغو

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد الشيبى – نايف أكرد – رومان سايس – أشرف حكيمى.

خط الوسط: عز الدين أوناحى – سليم أملاح – سفيان أمرابط.

خط الهجوم: سفيان بوفال – يوسف النصيرى – حكيم زياش.

ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه الكبير على تنزانيا بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى، بينما تعادل منتخب الكونغو الديموقراطية مع نظيره الزامبى، بهدف لمثله.