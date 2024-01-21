محمد صلاح: لن أرد على الانتقادات.. هذه حرية رأي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، أنه يركز في عمله فقط ولا ينتبه إلى الانتقادات، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يدعم الجميع منتخب مصر.

وقال صلاح خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "لم أر أي انتقادات، دخلت البطولة وأعرف جيدًا ما الذي أريده منها، وأركز في عملي فقط، وأتفهم الانتقادات وقت الإخفاق، لكن أيضًا هناك داعمون، وهذا أمر إيجابي يحتاجه اللاعبون".

وأضاف: "أتمنى أن يدعم الجميع المنتخب لأن هذا سيفرق مع اللاعبين، وهم بالفعل يبذلون قصارى جهدهم ولا يبخلون بأي نقطة عرق، جميعهم يريدون اللعب باسم مصر".

واختتم صلاح: "أتمنى أن يكون الجميع داعمين، لأن هناك لاعبين صغارا ربما يتأثرون بهذا الأمر، ولكنني أتفهم الانتقادات حول أدائي في الملعب، ولم أرد عليها يومًا ما، هذه حرية رأي".

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