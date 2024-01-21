فيتوريا: نواجه منافسا يستحق التحية.. ولا أخشى الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - علق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على مواجهة كاب فيردي المقرر لها غدا الإثنين في الجولة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال روي فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة كاب فيردي، ستكون صعبة ونمتلك لاعبين كبار يؤدون ما عليهم وسنلعب لتحقيق الفوز والتأهل للدور التالي".

أضاف "فيتوريا": "منتخب كاب فيردي يستحق كل التحية على عملهم، ولديهم ثقة كبيرة ومختلفة وظهروا بشكل مميز في أول مباراتين ونجحوا في تحقيق الفوز".

وأكمل: "على المستوى الهجومي، وصلنا لمرمى المنافس أكثر من مرة في المباراتين الماضيتين، وتلقينا الأهداف بسبب الأخطاء ونعمل على حلها قبل المباراة المقبلة".

وأوضح: "نقوم بالتدريب والعمل على حل المشاكل ونجتمع باللاعبين والنتيجة هي الأهم، الجميع يؤدي عمله، ونسعى للفوز غدا وتحسين الأداء".

وشدد: "منتخب مصر كبير ولديه لاعبين كبار، ولكننا نعاني من ضغوطات كبيرة، ولدي ثقة في الجميع لتحقيق الفوز وهذا تحدي كبير، خاصة وأن المنافس يلعب دون ضغوط".

وأتم تصريحاته: "تركيزي فقط على مباراة الغد، دون النظر إلى أي شيء آخر، ولا يهمني الحديث عن رحيلي في حال الخروج، في ظل قوة المنافسة، وطموحنا في الاستمرار لنهاية البطولة".

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