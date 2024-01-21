إيمانويل إيمونيكي: "اقترحت فيكتور أوسيمين على الزمالك وهذه كانت الإجابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد إيمانويل إيمونيكي لاعب منتخب نيجيريا ونادي الزمالك السابق، اقتراحه اسم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، على نادي الزمالك من قبل.

وقال إيمانويل إمونيكي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "اقترحت فيكتور أوسيمين على مسئوليتي نادي الزمالك، قبل أن يحترف في أوروبا، والإجابة كانت سنشاهده ولم يحدث أي شيء على الإطلاق، لكن لا بأس، هذا شيء لا نريد أن نبرزه كثيرًا أريد أن يعود الزمالك مثلما كنت لاعبًا فيه من قبل وأفضل من ذلك".

وأضاف: "كلما رأيت لاعب جيد، أقوم بعرضه على نادي الزمالك، لكن لا أريد الالتفات كثيرًا إلى هذه النقطة، أحد المشكلات التي نعاني منها في إفريقيا هي عدم امتلاك الشجاعة في منح الفرصة للاعبين الصغار، ونبحث دائمًا عن اللاعب الجاهز، على الرغم من أن الصغار هم نجوم المستقبل".

واختتم إيمانويل: "لابد أن نملك خطة ورؤية، للبحث عن اللاعبين الصغار، انظروا إلى أوسيمين في الوقت الحالي وعام 2015، الآن هو أفضل لاعب في إفريقيا".

وحصل فيكتور أوسيمين على جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2023، عقب الفوز بالدوري الإيطالي مع نادي نابولي.

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