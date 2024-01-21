محمد صلاح: "أصنع الفارق في الملعب و بالأرقام قدمت نتائج جيدة للمنتخب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، ما دار بينه وبين اللاعبين عقب تعرضه للإصابة، في مباراة غانا الماضية.

وقال صلاح خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "أتحدث مع اللاعبين باستمرار، وتحدثت معهم عقب المباراة، وكنت ضد فكرة قدوم بعضهم لي بعد إصابتي لاستمراري".

واختتم: "هم يلعبون لمنتخب مصر، وأنا جزء صغير في هذه المنظومة، واللاعبين كانوا حريصين على عدم خروجي لأنني أُحدث الفارق في الملعب وأساعدهم، وبالنظر للأرقام فأنا قدمت نتائج جيدة للمنتخب".

ويواجه منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر، في العاشرة مساء غدا الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

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