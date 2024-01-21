أمم أفريقيا..منتخب مصر يرتدي الزي الأبيض أمام كاب فيردي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر لمباراة كاب فيردي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.



وتنطلق مباراة مصر وكاب فيردي تمام العاشرة مساء غدٍ الإثنين ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية.

سيرتدي لاعبو منتخب مصر، القميص الأبيض و الشورت الأسود و الجورب الأبيض، فيما يرتدي منتخب كاب فيردي الطاقم الأزرق بالكامل.

وكان منتخب مصر تعادل في مباراتيه الأولى والثانية أمام موزمبيق وغانا بنفس النتيجة 2-2، ليحصد نقطتين فقط، ويتواجد وصيفا في المجموعة الثانية خلف كاب فيردي المتصدر برصيد 6 نقاط، بعد فوز الأخير على موزمبيق وغانا.

قائمة منتخب مصر:

وتضم القائمة النهائية التي يشارك فيها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، كلًا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

