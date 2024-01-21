نجم بايرن ميونخ السابق ينتقل للدوري التركي

أفادت تقارير صحفية أن الجناح البرازيلي الشهير دوجلاس كوستا، لاعب بايرن ميونخ ويوفنتوس السابق، يضع الرتوش الآخيرة في صفقة انتقاله إلى فريق سامسون سبور التركي.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو فإن الطرفين في المراحل النهائية من المفاوضات، ومن المتوقع أن يكون عقد البرازيلي البالغ من العمر 33 عامًا مع النادي التركي حتى يونيو 2026.

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وأصبح دوجلاس كوستا حاليًا لاعبًا حرًا بعد مغادرته لوس أنجلوس جالاكسي في أكتوبر. لعب البرازيلي 51 مباراة وسجل ثمانية أهداف للمنتخب.

يشتهر كوستا بأدائه مع بايرن ميونخ ويوفنتوس، وفاز بالبطولات في ألمانيا وإيطاليا، كما ترك علامة بارزة في تاريخ شاختار دونيتسك ونادي مسقط رأسه جريميو.

ويحتل فريق سامسون سبور حاليا المركز السادس عشر في الدوري التركي الممتاز بعد 20 جولة، ويسعى للحفاظ على مكانته في دوري النخبة.