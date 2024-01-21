شاهد بالفيديو.. ملخص تعادل المغرب المثير أمام الكونغو الديمقراطية

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

ملخص مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية

جاء تقدم المنتخب المغربي في الدقيقة الخامسة عن طريق أشرف حكيمي، لكن منتخب الكونغو تعادل النتيجة عن طريق نجمه سيلاس في الدقيقة 76، بينما أهدر الكونغو ركلة جزاء، بعدما احتسبت عند الدقيقة 42 من زمن مجريات شوط اللقاء الأول.

بهذه النتيجة، يرفع منتخب أسود الأطلس رصيده للنقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، بينما ارتفع رصيد منتخب الكونغو للنقطة الثانية في وصافة ترتيب المنافسات.

بينما يتبقى لقاء يقام اليوم، يجمع المنتخب الزامبي صاحب النقطة الوحيدة بالتعادل في أولى الجولات، بنظيره التنزاني صاحب المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.