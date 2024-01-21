موعد مباراة المغرب القادمة بعد التعادل مع الكونغو في كأس أمم أفريقيا

يقدم موقع “كورة 365” موعد مباراة منتخب المغرب بعد التعادل مع نظيره الكونغو الديمقراطية، في إطار منافسات كأس أمم إفريقيا.

وتعادل منتخب المغرب مع نظيره الكونغو الديمقراطية، بهدف لمثله في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا2023.

وسجل هدف المغرب النجم أشرف حكيمي في الدقيقة 6 من صناعة حكيم زياش، فيما تعادل لمنتخب الكونغو اللاعب سيلاس وامانجيتوكا في الدقيقة 76.

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موعد مباراة منتخب المغرب القادمة

سيلاقي منتخب المغرب في مباراته القادمة نظيره زامبيا يوم الأربعاء الموافق 24 يناير.

وستقام مباراة منتخب المغرب ضد نظيره زامبيا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد منتخب الكونغو الديمقراطية برصيد نقطتين، وزامبيا المركز الثالث برصيد نقطة، وتنزانيا المركز الرابع بدون نقاط.