التعادل الإيجابي يحسم مواجهة المغرب والكونغو في كأس أمم إفريقيا

تعادل منتخب المغرب الأول لكرة القدم، مع نظيره الكونغو الديمقراطية، في إطار منافسات كأس أمم إفريقيا.

ووقع منتخب المغرب في فخ التعادل الإيجابي بهدف مع الكونغو، في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

افتتح التهديف، أشرف حكيمي في الدقيقة 6 من صناعة حكيم زياش، لصالح منتخب المغرب، فيما أهدر سيدريك باكامبو ركلة جزاء في الدقيقة 42، لصالح الكونغو الديمقراطية.

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وفي الشوط الثاني، استطاع سيلاس وامانجيتوكا أن يحرز هدف التعادل لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 76 من صناعة ميسياك إيليا، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المغرب إلى 4 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، بينما رفع الكونغو الديمقراطية رصيده إلى نقطتين محتلًا المركز الثاني.