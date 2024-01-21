بايرن ميونخ يسقط على ملعبه أمام فيردر بريمن بالدوري الألماني

خسر فريق بايرن ميونخ أمام نظيره فريق فيردر بريمن، ضمن الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الألماني بالموسم الحالي 2023 – 2024.

وسقط بايرن ميونخ على ملعبه ووسط جمهوره بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الألماني ليفقد 3 نقاط ثمينة في مشواره بالبطولة.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، بينما وتلقى العملاق البافاري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 59 عن طريق ميتشيل فيسير، بملعب أليانز أرينا.

اقرأ أيضًا – نجم بايرن ميونخ السابق ينتقل للدوري التركي

بايرن ميونخ سقط بكامل نجومه وفي مقدمتهم هاري كين أمام فيردر بريمن، في مباراة أهدر خلالها العملاق البافاري العديد من الفرص على مرمى الضيوف.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد بايرن ميونخ عند 41 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر باير ليفركوزن، مع مباراة أقل للعملاق البافاري.

بينما فيردر بريمن يصعد للمركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.