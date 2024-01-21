موعد مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر، غدا الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، في تمام الساعة العاشرة على ملعب فيليكس.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، حقوق بث بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في شمال أفريقيا والوطن العربي، وتنقل قناة beIN SPORTS MAX 1 المباراة مساء الغد.

ويسعى منتخب مصر للفوز من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16، حيث يمتلك نقطتين من تعادلين مع موزمبيق وغانا.

اقرأ أيضًا:

تغطية اليوم التاسع: أخبار وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

الزمالك يحصل على توقيع لاعب المصري