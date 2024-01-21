من هو مهاب ياسر أول صفقات الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حسم نادي الزمالك أولى صفقاته في الانتقالات الشتوية الجارية، بالتعاقد مع لاعب الداخلية مهاب ياسر، الذي سبق له اللعب لإنبي.

وولد مهاب ياسر في مارس 1997 (27 عاما)، ويلعب في مركز خط الوسط الهجوم، وسبق له الانضمام إلى منتخب مصر تحت 23 عاما.

وخاض مهاب ياسر 11 مباراة مع الداخلية خلال هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا.

وفي المجمل، لعب مهاب 67 مباراة مع مختلف الأندية في جميع البطولات، وسجل هدفا واحدا بقميص الداخلية، وساهم في آخر، وحصل على 5 بطاقات صفراء.

وشارك ياسر في 4 مباريات ضد الأهلي، لم يفز بأي منهما، فيما خاض 4 مباريات مثلهم ضد الزمالك، لكنه فاز في مباراة وخسر 3 مباريات.

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