منتخب المغرب يتصدر مجموعة "لم يتأهل أحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية 2023، بتعادل زامبيا مع تنزانيا بنتيجة 1-1.

وشهدت الجولة الثانية من دور المجموعات تعادل منتخب المغرب مع نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1، اليوم الأحد، على ملعب سان بيدرو بكوت ديفوار.

ونستعرض جدول ترتيب المجموعة السادسة بعد انتهاء الجولة الثانية.

1.المغرب - 4 نقاط

2.الكونغو الديمقراطية - نقطتين

3.زامبيا - نقطتين

4.تنزانيا - نقطة

وتأجلت بطاقتا التأهل من هذه المجموعة للجولة الثالثة والتي يلتقي فيها منتخب المغرب مع زامبيا، في حين يلعب منتخب الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا.

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