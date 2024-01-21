منتخب المغرب يتصدر مجموعة "لم يتأهل أحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
انتهت مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية 2023، بتعادل زامبيا مع تنزانيا بنتيجة 1-1.
وشهدت الجولة الثانية من دور المجموعات تعادل منتخب المغرب مع نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1، اليوم الأحد، على ملعب سان بيدرو بكوت ديفوار.
ونستعرض جدول ترتيب المجموعة السادسة بعد انتهاء الجولة الثانية.
1.المغرب - 4 نقاط
2.الكونغو الديمقراطية - نقطتين
3.زامبيا - نقطتين
4.تنزانيا - نقطة
وتأجلت بطاقتا التأهل من هذه المجموعة للجولة الثالثة والتي يلتقي فيها منتخب المغرب مع زامبيا، في حين يلعب منتخب الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا.
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