اخبار الرياضه

منتخب المغرب يتصدر مجموعة "لم يتأهل أحد"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية 2023، بتعادل زامبيا مع تنزانيا بنتيجة 1-1.

وشهدت الجولة الثانية من دور المجموعات تعادل منتخب المغرب مع نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1، اليوم الأحد، على ملعب سان بيدرو بكوت ديفوار.

ونستعرض جدول ترتيب المجموعة السادسة بعد انتهاء الجولة الثانية.

1.المغرب - 4 نقاط
2.الكونغو الديمقراطية - نقطتين
3.زامبيا - نقطتين
4.تنزانيا - نقطة

وتأجلت بطاقتا التأهل من هذه المجموعة للجولة الثالثة والتي يلتقي فيها منتخب المغرب مع زامبيا، في حين يلعب منتخب الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا.

اقرأ أيضًا:

تغطية اليوم التاسع: أخبار وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

الزمالك يحصل على توقيع لاعب المصري

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا