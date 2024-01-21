كلوب يعلن عودة صلاح لإنجلترا لاستكمال علاجه

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عودة لاعبه المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق، بعد إصابته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال يورجن كلوب، في المؤتمر الصحفي بعد لقاء بورنموث، إن محمد صلاح سيعود إلى ليفربول لاستكمال علاجه والتأهيل الفترة المقبلة.

وأوضح كلوب، أن صلاح سيعود إلى منتخب مصر في حال تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي البطولة، حيث سيكون حينها تعافى من إصابته.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في لقاء غانا بالجولة الثانية ضمن دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، وأعلن الجهاز الطبي للفراعنة غياب اللاعب مباراتين.