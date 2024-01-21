ابن جلوي يتوج أبطال الملاكمة التايلاندية

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- بواسطة أيمن الوشواش - توج نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي أصحابَ المراكز الثلاثة الأولى في فئة الكبار لوزن 60 كجم، ضمن منافسات بطولة المملكة المفتوحة 2023، والتي نظمها الاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية، على صالة الدفاع عن النفس، في مدينة الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من «375» ملاكما وملاكمة، تنافسوا في «181» فئة وزنية وعمرية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي أصحابَ المراكز الثلاثة الأولى في فئة الكبار لوزن 60 كجم، ضمن منافسات بطولة المملكة المفتوحة 2023، والتي نظمها الاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية، على صالة الدفاع عن النفس، في مدينة الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من «375» ملاكما وملاكمة، تنافسوا في «181» فئة وزنية وعمرية. كما توج رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية نائب رئيس الاتحاد الدولي الأمير فهد بن منصور بن سعد؛ الفائزين بالميداليات الملونة لفئة الشباب في وزن 71 كجم، فيما توج الرئيس التنفيذي للاتحاد المهندس عبد العزيز آل بنان «» الفائزات بالفئة العمرية من 10 إلى 11 عاما «سيدات» في وزن 34 كجم.

وشهدت منافسات البطولة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، وشارك فيها ملاكمون وملاكمات من 24 جنسية حول العالم؛ حضور السفير التايلاندي في المملكة العربية السعودية «دام بونتام»، الذي توّج الفائزين بالميداليات الثلاث الأولى في فئة الشباب لعمر من 14 إلى 15 عاما في وزن 51 كجم.

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