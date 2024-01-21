اتحاد الكرة يعلن سفر محمد صلاح إلى إنجلترا ومغادرة معسكر المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا قبل قليل عن سفر محمد صلاح لاعب منتخب مصر لكرة القدم إلى إنجلترا ومغادرة معسكر الفراعنة المشارك حاليا في بطولة كأس الأمم الأفريقي والمقامة في كوت ديفوار.

ونشر اتحاد الكرة بيانا رسميا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" قال فيه:

بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة و بعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب و نظيره فى نادى ليڤرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غداً لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل.

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كاب فيردي

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بملعب جاردان بواتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان استعدادا لمواجهة منتخب كاب فيردي في العاشرة مساء غد الإثنين بتوقيت القاهرة في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ .

شارك في المران ٢٦ لاعبا.

وكان منتخب مصر تعادل في مباراتيه الأولى والثانية أمام موزمبيق وغانا بنفس النتيجة 2-2، ليحصد نقطتين فقط، ويتواجد وصيفا في المجموعة الثانية خلف كاب فيردي المتصدر برصيد 6 نقاط، بعد فوز الأخير على موزمبيق وغانا.

قائمة منتخب مصر

وتضم القائمة النهائية التي يشارك فيها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، كلًا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.