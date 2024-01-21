بيراميدز يقترب من حسم صفقة مروان حمدي

ياسر رشاد - القاهرة - بات مروان حمدي مهاجم فريق المصري البروسعيدي على بعد أمتر قليلة من الإنتقال لصفوف فريق بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وفتح بيراميدز خلال الأيام الماضية خطاً للتفاوض مع المصري بخصوص التعاقد مع اللاعب الذي يرغب النادي البورسعيدي في تسويقه.

وتوصل بيراميدز مع المصري لإتفاق نهائي حول قيمة الصفقة المالية تمهيداً لإتمامها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان المصري البورسعيدي قد أعلن عرض مروان حمدي للبيع وتغريمه مالياً بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين جماهير النادي خلال مباراة المصري وبيراميدز بمسابقة المصري.

وأشار مروان حمدي لجماهير المصري بطريقة غير لائقة إعتراضاً منه على هجومهم على اللاعبين خلال المباراة التي خسرها الفريق البورسعيدي.