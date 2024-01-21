تشافي يفتح النار على حكم مباراة ريال مدريد والميريا

ياسر رشاد - القاهرة - شن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإساني هجوماً لاذعاً على حكم مباراة ريال مدريد أمام الميريا ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات عقب نهاية مباراة برشلونة وريال بيتيس: “ الجميع شاهد ما حدث في هذه المباراة، اذا تحدثنا سيتم فرض عقوبات علينا ”و

وأضاف: “ قلت في صريحات سابقة بعد مباراة خيتافي أن هذا الدوري يوجد به بعض الأمور التي لا تناسبني ولا نتحكم فيها والجميع شلهد ذلك ”.

وأكمل: “ كان هناك ركلة جزاء في مباراة خيتافي كما لم يحتسب هدف جواو في مباراتنا امام غرناطة،هذه الأخطاء حرمتنا من 6 نقاط أخرى كان يجب ان تتم إضافتهم لرصيدنا ”.

وأتم : “ أنا لا أتحدث عن مبررات لكنها حقائق واضحة ”.