صلاح محسن يقترب من الانتقال لسيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، على اقتراب صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانضمام إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "صلاح محسن لديه عرضين من البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وهو أقرب للأخير وشوف يرحل بصفة نهائية".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي سوف يوافق على رحيل محسن بشكل نهائي إلى سيراميكا كليوباترا، والحالة الوحيدة التي تجعل اللاعب قريب من الزمالك هو أن يتم فسخ عقده ولكن هذا لن يحدث".