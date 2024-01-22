ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023 بعد نهاية الجولة الثانية

يقدم لكم موقع “كورة 365” جدول ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بعد نهاية منافسات الجولة الثانية.

وأسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023، مساء الأحد الموافق 21 يناير الجاري.

واختتم منتخب جنوب أفريقيا منافسات الجولة الثانية من الأمم الأفريقية، بفوز عريض على ناميبيا بأربعة أهداف دون رد.

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وشهدت الجولة الثانية، استمرار مسلسل السقوط للمنتخبات العربية، فيما حسم منتخبين فقط بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من أمم أفريقيا، وهم السنغال والرأس الأخضر.

ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023

المجموعة الأولى:

1- غينيا الاستوائية – 4 نقاط.

2- نيجيريا – 4.

3-كوت ديفوار – 3.

4-غينيا بيساو – بدون نقاط.

المجموعة الثانية:

1-الرأس الأخضر – 6 نقاط.

2-مصر – نقطتين.

3-غانا – 1.

4- موزمبيق – 1.

المجموعة الثالثة:

1- السنغال – 6 نقاط.

2- غينيا – 4.

3- الكاميرون – 1.

4- جامبيا – 0.

المجموعة الرابعة:

1- أنجولا – 4 نقاط.

2- بوركينا فاسو – 4.

3- الجزائر – نقطتين.

4- موريتانيا – 0.

المجموعة الخامسة:

1- مالي – 4 نقاط.

2- جنوب أفريقيا -3.

3- ناميبيا– 3.

4- تونس – 0.

المجموعة السادسة:

1- المغرب – 4 نقاط.

2- الكونغو الديمقراطية -2.

3-زامبيا -2.

4- تنزانيا – 1.