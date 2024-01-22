بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن مغادرة صلاح لمعسكر المنتخب



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن اتحاد الكرة المصري، مغادرة محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، معسكر الفراعنة، بعد مواجهة الرأس الأخضر، غدًا، وذلك بعد تعرضه للإصابة في مواجهة غانا الماضية.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا، جاء فيه: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليڤرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غداً لاستكمال علاجه".

وأضاف اتحاد الكرة: "على أمل لحاق محمد صلاح بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل".

وكان محمد صلاح تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية في مواجهة غانا الماضية، وخرج بعد أحداث الشوط الأول، ونزل بدلا منه مصطفى فتحي".