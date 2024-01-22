مجدى عبد الغنى عن أزمة إصابة صلاح: ليس لدينا اتحاد كرة

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد الإعلامى مجدى عبد الغنى تعامل اتحاد الكرة فى إصابة محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى مؤكداً أن ما يحدث عشوائية وليس له علاقة بكرة القدم مطالباً الجبلاية بإصدار بيان رسمى لتوضيح حقيقة ما يحدث.

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أضاف مجدى عبد الغنى خلال تقديم برنامجه ملعب الشمس:" متى يتحدث اتحاد الكرة لا بد أن يكون لدينا بيان دقيق عن إصابة محمد صلاح ومسئولو الجبلاية يمتنعون عن الكلام وعندنا عشوائية غريبة جداً".

أوضح مجدى عبد الغنى أن الكرة تدار يطريقة عشوائية وهو محمد صلاح عنده ايه عشان يسافر إنجلترا ويتعالج حد يطلع ويقول النا الحقيقة وماذا يحدث".

أعلن اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي، عن سفر محمد صلاح قائد المنتخب الوطني إلى إنجلترا لاستكمال علاجه، من الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا، ولكن سيكون ذلك عقب حضوره لمواجهة الفراعنة غدًا ضد كاب فيردي في الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية.