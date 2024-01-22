مدرب الرجاء السابق : علي معلول مع تونس مثل محمد صلاح مع مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد لسعد الشابي، المدير الفني الأسبق للرجاء المغربي أن منظومة منتخب تونس لا تساعد علي معلول، لاعب النادي الأهلي على الظهور بنفس المستوى الذي يظهر به مع الأحمر.

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وقال لسعد الشابي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "علي معلول مظلوم في منتخب تونس، ففي البلدان العربية كل ما هو ناجح مع النادي نظن أنه سيقود المنتخب للفوز".

وأضاف المدرب التونسي: "مثلما لديكم محمد صلاح مع منتخب مصر لدينا علي معلول مع تونس".

وتابع: "جميع المنافسين أمام الأهلي يدافعون، والنادي الأهلي هو الذي يضغط لمدة 80 أو 90 دقيقة، لذا علي معلول لديه إمكانية الهجوم".

وأتم لسعد الشابي تصريحاته قائلًا: "علي معلول جيد في تنفيذ الركنيات والضربات الثابتة مع النادي الأهلي لأنه يحصل على 10 ركنيات و7 ضربات ثابتة في كل مباراة، وهذا لا يحدث مع منتخب تونس".