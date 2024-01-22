الزمالك يحسم صفقتين قويتين بعد انتهاء أزمة القيد

كشف الإعلامي أمير هشام، عن اقتراب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من التعاقد مع صفقتين قويتين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويبحث نادي الزمالك عن التعاقد مع صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بعد الانتهاء من أزمة إيقاف القيد.

وقال أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، إن نادي الزمالك اقترب بشكل كبير جدًا من التعاقد مع كريم العراقي ظهير أيسر المصري البورسعيدي.

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وأوضح أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اتفق مع كريم العراقي على الانضمام، على أن يتم إنهاء المفاوضات بين الناديين، ومن المحتمل دخول لاعب من محمد طارق أو مصطفى الزناري ضمن الصفقة.

واختتم، بأن مهاب ياسر لاعب الداخلية أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الزمالك، حيث اقتربت المفاوضات من نهايتها بين الناديين.