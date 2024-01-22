ترتيب الدوري الإسباني.. جيرونا يخطف الصدارة من ريال مدريد

يستعرض لكم موقع “كورة 365″، جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، بعد نهاية مباريات الأحد، حيث خطف جيرونا الصدارة من الريال.

ونجح فريق جيرونا في خطف صدارة ترتيب الدوري الإسباني من ريال مدريد، بعد الفوز العريض الذي حققه على إشبيلية بخمسة أهداف مقابل هدف.

وشهدت الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، ريمونتادا مثيرة لفريق ريال مدريد أمام ألميريا، حيث نجح في تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدفين.

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ونجح برشلونة في إحباط ريمونتادا ريال بيتيس، بالفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ليحصد 3 نقاط ثمينة في الدوري الإسباني.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر جيرونا ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة يليه ريال مدريد في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، بينما يتواجد برشلونة في المرتبة الثالثة بـ44 نقطة.

1- جيرونا، 52 نقطة.

2- ريال مدريد، 51 .

3- برشلونة، 44 .

4- أتلتيك بلباو، 41 .

5- أتلتيكو مدريد، 38.

6- ريال سوسيداد، 35 .

7- فالنسيا، 32 .

8- لاس بالماس، 31 .

9- ريال بيتيس، 31.

10- خيتافي، 26 .

11- أوساسونا، 25 .

12- ألافيس، 23 .

13- رايو فاييكانو، 23 .

14- فياريال، 20 .

15- مايوركا، 20 .

16- سيلتا فيجو، 17 .