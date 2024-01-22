اخبار الرياضه

الزمالك يحصل على توقيع لاعب المصري

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - حصل نادي الزمالك على توقيع لاعب النادي المصري الحالي، كريم العراقي.

وعلم موقع "الخليج 365" أن مجلس إدارة نادي الزمالك حصل على توقيع الظهير الأيمن كريم العراقي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يذكر أن نادي الزمالك أصدر بيانا رسميا، جاء فيه، أنه بعد مفاوضات استغرقت وقتا طويلا، توصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إلى تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد في فريق كرة القدم.

اقرأ أيضًا:

تغطية اليوم التاسع: أخبار وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا