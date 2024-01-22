الزمالك يحصل على توقيع لاعب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - حصل نادي الزمالك على توقيع لاعب النادي المصري الحالي، كريم العراقي.

وعلم موقع "الخليج 365" أن مجلس إدارة نادي الزمالك حصل على توقيع الظهير الأيمن كريم العراقي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يذكر أن نادي الزمالك أصدر بيانا رسميا، جاء فيه، أنه بعد مفاوضات استغرقت وقتا طويلا، توصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إلى تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد في فريق كرة القدم.

اقرأ أيضًا:

تغطية اليوم التاسع: أخبار وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)