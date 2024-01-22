بعد حل أزمة القيد.. الزمالك يحسم صفقة لاعب الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - حسم نادي الزمالك أولى صفقاته بعد حل أزمة القيد التي عطلته في فترات الانتقالات الماضية.

وعلم موقع "الخليج 365" أن مسؤولي نادي الزمالك استطاعوا التعاقد مع لاعب الداخلية مهاب ياسر في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق من هذا الأسبوع، التوصل لاتفاق بموجبه يتم إنهاء كافة الأمور الخاصة بملف رفع القيد بشكل نهائي، لإبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا، جاء فيه، أنه بعد مفاوضات استغرقت وقتًا طويلًا، توصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تم تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد في فريق كرة القدم، إذ وصلت إلى 14 قضية.

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