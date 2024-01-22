مجموعة المغرب.. تعادل زامبيا مع تنزانيا في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت مباراة زامبيا وتنزانيا بالتعادل الإيجابي 1-1، وأقيم اللقاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وافتتح مسوفان التسجيل في المباراة لصالح تنزانيا في الدقيقة 11، وتعرض رودريك كابوي لاعب زامبيا للطرد في الدقيقة 44.

وتعادل باستون داكا لمنتخب زامبيا في الدقيقة 88، من عمر الشوط الثاني.

ويحتل منتخب زامبيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد نقطتين، فيما يتذيل منتخب تنزانيا المجموعة.

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